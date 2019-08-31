Полиция сообщила подробности массового ДТП у «Премьера» в Рязани

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-31T10:37:44+03:00

Всего за сутки на дорогах региона в дорожных происшествиях травмы получили десять человек

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Днем 30 августа на Московском шоссе у ТРЦ «Премьер» 59-летний рязанец за рулем Renault Sandero врезался во впереди стоящую «Лада Гранта». После удара автомобиль «Ладу» отбросило на «Газель».

В результате ДТП водитель иномарки с травмами доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 10 человек получили травмы.

Инспекторы ДПС выявили 5 583 нарушения Правил дорожного движения и задержали четырех пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU