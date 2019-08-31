Полиция сообщила подробности массового ДТП у «Премьера» в Рязани
Днем 30 августа на Московском шоссе у ТРЦ «Премьер» 59-летний рязанец за рулем Renault Sandero врезался во впереди стоящую «Лада Гранта». После удара автомобиль «Ладу» отбросило на «Газель».
В результате ДТП водитель иномарки с травмами доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 10 человек получили травмы.
Инспекторы ДПС выявили 5 583 нарушения Правил дорожного движения и задержали четырех пьяных водителей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани запретили поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова
Решение властей города позволит снизить нагрузку на дорогу и уменьшить количество ДТП (подробнее).
Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП на Халтурина
В УМВД рассказали подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU