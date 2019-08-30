2019-08-30T15:06:51+03:00
Происшествия

В микрорайоне Канищево застрял автомобиль полиции

В одном из дворов Рязани идет активный ремонт. Патрульная машина решила проскочить по пескам, но не очень удачно
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Фото: https://vk.com/kanishevoФото: https://vk.com/kanishevo
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30 августа в микрорайоне Канищево в Рязани на ремонтируемой дворовой территории застрял полицейский автомобиль «Лада Гранта». Чтобы вытащить машину из песка, на помощь прибыла другая служебная машина, уже помощнее – «Нива Патриот».

https://vk.com/kanishevo

https://vk.com/kanishevo

Напомним, ранее в Канищеве застряла машина скорой медицинской помощи. Местные жители говорят, что нерадивый подрядчик оставил вместо дороги песчаные барханы. Причем проблемы с долгожданным благоустройством начались здесь, судя по всему, довольно давно (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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