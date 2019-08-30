В микрорайоне Канищево застрял автомобиль полиции

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-30T15:06:51+03:00

В одном из дворов Рязани идет активный ремонт. Патрульная машина решила проскочить по пескам, но не очень удачно

Изменить размер текста: A A

30 августа в микрорайоне Канищево в Рязани на ремонтируемой дворовой территории застрял полицейский автомобиль «Лада Гранта». Чтобы вытащить машину из песка, на помощь прибыла другая служебная машина, уже помощнее – «Нива Патриот».

https://vk.com/kanishevo

Напомним, ранее в Канищеве застряла машина скорой медицинской помощи. Местные жители говорят, что нерадивый подрядчик оставил вместо дороги песчаные барханы. Причем проблемы с долгожданным благоустройством начались здесь, судя по всему, довольно давно (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пытаясь срезать дорогу к микрорайону Канищево, рязанец застрял в болоте

К нему на выручку отправились спасатели и пожарные (читать подробнее, как разворачивалась спасательная операция).

Будьте милосердны. В стаканчике из-под мороженого в Лесопарке застрял ежик

Макдональдс уже давно делает стаканчики, чтобы в них не застревали ежики, но здесь что-то пошло не так (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU