Из-за брошенной ремонтниками дороги в рязанском дворе застряла «скорая»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-28T09:03:58+03:00

И это, по словам местных, не первый такой случай за последнее время

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Во дворе дома №30к1 по улице Бирюзова в Рязани застряла машина «скорой помощи». По словам очевидцев, это как минимум второй случай за три дня, когда медики не могут проехать из-за оставленных подрядчиком по ремонту двора «барханов».

- Дорогу разворотили уже больше месяца назад. Скорая доехать не может, водитель откапывает машину из песка, - пишет кто-то из местных в сообществе «Канищево моя территория».

Отметим, что еще в начале июня 2019 года жильцы дома высказывали претензии к реализации проекта благоустройства, который они софинансируют из своего кармана. Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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ИСТОЧНИК KP.RU