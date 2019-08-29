На сахарном заводе деревом задавило рязанского рабочего

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-29T10:37:50+03:00

В результате падения дерева один из работников получил тяжкие телесные повреждения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Следователи Сасовского МСО возбудили уголовное дело в отношении мастера ООО «Сотницынский сахарный завод», сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, 29 июля по указанию мастера двое рабочих опиливали и валили деревья на полях фильтрации в поселке Сотницыно. В то же время мастер не провел с рабочими инструктаж по охране труда, не обеспечил их валочными приспособлениями и не контролировал процесс работы.

В итоге, в результате падения дерева один из работников получил тяжкие телесные повреждения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU