На сахарном заводе деревом задавило рязанского рабочего
Следователи Сасовского МСО возбудили уголовное дело в отношении мастера ООО «Сотницынский сахарный завод», сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, 29 июля по указанию мастера двое рабочих опиливали и валили деревья на полях фильтрации в поселке Сотницыно. В то же время мастер не провел с рабочими инструктаж по охране труда, не обеспечил их валочными приспособлениями и не контролировал процесс работы.
В итоге, в результате падения дерева один из работников получил тяжкие телесные повреждения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU