Появились фотографии с места гибели рабочего на «Химволокне»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-21T10:54:36+03:00

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Опубликованы фотографии с места гибели 26-летнего рабочего на территории бывшего завода «Химволокно».

Напомним, трагедия произошла вечером 20 августа. Во время очистки цистерны от остатков нефтепродуктов один человек погиб и двое госпитализированы. По предварительным данным, рабочие отравились (читать подробнее).

Сейчас следователи СК проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, им предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, которые ответственны за обеспечение безопасности при проводимых работах, на предмет наличия признаков преступления.

КП-Рязань

КП-Рязань.

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Руководителя организации, проводившей работы, привлекут к ответственности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU