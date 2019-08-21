На «Химволокне» при очистке цистерны погиб 26-летний рабочий

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-21T10:33:05+03:00

Следственный комитет начал проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося

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Вечером 20 августа трое работников отравились на месте бывшего завода «Химволокно». Один из пострадавших 1993 года рождения скончался на месте происшествия, двое других госпитализированы.

По предварительным данным, мужчины очищали цистерны от остатков нефтепродуктов.

По данному факту следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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Руководителя организации, проводившей работы, привлекут к ответственности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU