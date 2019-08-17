2019-08-17T09:11:36+03:00
Здоровье

Немецкое СМИ рассказало, как в рязанской глубинке кодируют алкоголиков

Работодатели отвозят пьющих рабочих в районную больницу, где им внутривенно вводят обычный физраствор
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Владелец небольшой строящейся гостиницы под Рязанью отвез своего пьющего плиточника Диму в районную больницу для кодировки...Владелец небольшой строящейся гостиницы под Рязанью отвез своего пьющего плиточника Диму в районную больницу для кодировки...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой рассказала, как в России кодируют алкоголиков. В качестве примера издание привело плиточника Диму из одного районного городка в Рязанской области.

По сведениям FAZ, цена за кодирование составляет 150 евро (10-11 тысяч рублей), и это достаточно выгодная инвестиция для многих работодателей.

Так владелец небольшой строящейся гостиницы под Рязанью отвез своего плиточника Диму в районную больницу. Там ему внутривенно ввели средство, которое, по заверению врача-нарколога, вызовет опасные для жизни реакции при следующем употреблении алкоголя. Чтобы продемонстрировать это, доктор позволил ему выпить немного виски.

«У бедного Димы сразу отказали конечности, стало тяжело дышать, но к его счастью рядом оказался анестезиолог, который быстро его «реанимировал», - говорится в публикации FAZ.

Однако, как указано в статье, кодировали мужчину обычным физраствором, а несколько капель виски оказались суксаметонием, который блокирует нервно-мышечные передачи.

«Сейчас на месте строительства гостиницы растет облицовка из плитки. Дима к радости работодателя и своей семьи бросил пить, и теперь не может позволить себе даже бокала вина после тяжелого рабочего дня. Врач продолжает практиковать в рязанской глубинке, и никогда не расскажет закодированным пациентам, что с ними на самом деле произошло», - говорится в статье ведущей газеты Германии.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани пьяный врач-нарколог стрелял из пистолета, вымогая у медбригады кодеиносодержащий препарат

Мужчина был в неадекватном состоянии и по задержании объяснить свой поступок полицейским не смог (подробнее).

Рязанского нарколога, продававшего справки иностранцам, оштрафовали на сто тысяч рублей

Мужчину признали виновным в 13 преступлениях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Врачи ОДКБ спасли ногу юной рязанской балерине
Рязанского «слона» задержали с девушками и наркотиками – потребовался спецназ
Новую огромную школу построят в центре Рязани – подвинут троллейбусы
В Захарове «Газель» вспыхнула после столкновения с цементовозом – водитель погиб
Рязанцы подали сигнал мира, закружив в массовом хороводе
В Рязани будут судить экс-налоговика за получение взяток
Число коек в рязанских стационарах неуклонно сокращается
Юлия Рокотянская сделала селфи на воздушном шаре
В Рязани появилась еще одна станция зарядки электромобилей
В центре Рязани юный водитель снес легковушку и вылетел на тротуар
В Рязани начали ремонтировать старинную лестницу к стадиону «Спартак»
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве женщины
Парковка перед вокзалом Рязань-1 стала бесплатной
Под Рязанью самосвал опрокинулся после столкновения со встречной фурой
В Рязани стартовала запись детей в кружки по сертификатам допобразования
Перед учебным годом против рязанских школ подали почти 20 исков
В Рязанской области разыскивают 33-летнего мужчину
Из-за шествия гостей Форума древних городов перекроют центр Рязани
В Рязани работает выставка античных монет