Немецкое СМИ рассказало, как в рязанской глубинке кодируют алкоголиков
Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой рассказала, как в России кодируют алкоголиков. В качестве примера издание привело плиточника Диму из одного районного городка в Рязанской области.
По сведениям FAZ, цена за кодирование составляет 150 евро (10-11 тысяч рублей), и это достаточно выгодная инвестиция для многих работодателей.
Так владелец небольшой строящейся гостиницы под Рязанью отвез своего плиточника Диму в районную больницу. Там ему внутривенно ввели средство, которое, по заверению врача-нарколога, вызовет опасные для жизни реакции при следующем употреблении алкоголя. Чтобы продемонстрировать это, доктор позволил ему выпить немного виски.
«У бедного Димы сразу отказали конечности, стало тяжело дышать, но к его счастью рядом оказался анестезиолог, который быстро его «реанимировал», - говорится в публикации FAZ.
Однако, как указано в статье, кодировали мужчину обычным физраствором, а несколько капель виски оказались суксаметонием, который блокирует нервно-мышечные передачи.
«Сейчас на месте строительства гостиницы растет облицовка из плитки. Дима к радости работодателя и своей семьи бросил пить, и теперь не может позволить себе даже бокала вина после тяжелого рабочего дня. Врач продолжает практиковать в рязанской глубинке, и никогда не расскажет закодированным пациентам, что с ними на самом деле произошло», - говорится в статье ведущей газеты Германии.
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ИСТОЧНИК KP.RU