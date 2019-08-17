Немецкое СМИ рассказало, как в рязанской глубинке кодируют алкоголиков

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-17T09:11:36+03:00

Владелец небольшой строящейся гостиницы под Рязанью отвез своего пьющего плиточника Диму в районную больницу для кодировки... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Работодатели отвозят пьющих рабочих в районную больницу, где им внутривенно вводят обычный физраствор

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Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой рассказала, как в России кодируют алкоголиков. В качестве примера издание привело плиточника Диму из одного районного городка в Рязанской области.

По сведениям FAZ, цена за кодирование составляет 150 евро (10-11 тысяч рублей), и это достаточно выгодная инвестиция для многих работодателей.

Так владелец небольшой строящейся гостиницы под Рязанью отвез своего плиточника Диму в районную больницу. Там ему внутривенно ввели средство, которое, по заверению врача-нарколога, вызовет опасные для жизни реакции при следующем употреблении алкоголя. Чтобы продемонстрировать это, доктор позволил ему выпить немного виски.

«У бедного Димы сразу отказали конечности, стало тяжело дышать, но к его счастью рядом оказался анестезиолог, который быстро его «реанимировал», - говорится в публикации FAZ.

Однако, как указано в статье, кодировали мужчину обычным физраствором, а несколько капель виски оказались суксаметонием, который блокирует нервно-мышечные передачи.

«Сейчас на месте строительства гостиницы растет облицовка из плитки. Дима к радости работодателя и своей семьи бросил пить, и теперь не может позволить себе даже бокала вина после тяжелого рабочего дня. Врач продолжает практиковать в рязанской глубинке, и никогда не расскажет закодированным пациентам, что с ними на самом деле произошло», - говорится в статье ведущей газеты Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU