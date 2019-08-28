2019-08-28T12:00:10+03:00
Происшествия

Полный песец. Свадебный стилист обманула доверчивых рязанок

Девушка в социальных сетях размещала объявления о продаже дешевых песцовых шубок, получала деньги и пропадала
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Девушка сказала покупательницам, что шубы можно получить только после полной предоплаты, а деньги необходимо перечислить ей на карту.Девушка сказала покупательницам, что шубы можно получить только после полной предоплаты, а деньги необходимо перечислить ей на карту.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Октябрьском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении 22-летней жительницы тамбовчанки, обвиняемой в серии мошенничеств.

Установлено, что имея специальность «Свадебный стилист», девушка нигде не работала, и остро нуждалась в деньгах. Для получения доходов она разместила объявление в Instagram о продаже песцовых шуб по 9 500 рублей за штуку, а также приглашение поучаствовать в качестве моделей для наращивания волос. На ее объявления откликнулись молодые женщины, пожелавшие купить шубки и стать моделями.

Девушка сказала покупательницам, что шубы можно получить только после полной предоплаты, а деньги необходимо перечислить ей на карту. После этого она обещала выслать им товар. Что касается моделей, то для проведения бесплатной процедуры наращивания волос нужно было перечислить немного денег для закупки волос.

Поверив злоумышленнице, девушки перевели ей деньги, но ни шуб, ни бесплатных процедур они так и не дождались.

К настоящему времени обвиняемая практически всем потерпевшим возместила ущерб и раскаялась в содеянном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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