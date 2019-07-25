2019-07-25T08:46:49+03:00
Недвижимость

В Рязани мошенники заставляют людей менять счетчики учета горячей воды

Представители несуществующих компаний навязывают рязанцам услуги по досрочной замене рабочих приборов
Александр РАДЫГИН
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Для убедительности мошенники ссылаются на имеющиеся у них соглашения и договоры с МУП «РМПТС».Для убедительности мошенники ссылаются на имеющиеся у них соглашения и договоры с МУП «РМПТС».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В последнее время участились случаи мошенничества, связанного с заменой ранее установленных в квартирах граждан счетчиков горячей и холодной воды. Такое объявление дала пресс-служба РМПТС в «РВ».

Мошенники под видом представителей несуществующих компаний (например, ООО «Промстрой») через рекламу или телефонные звонки навязывают рязанцам услуги по досрочной замене рабочих счетчиков. Причем зачастую заставляют граждан их менять в связи с якобы истечением сроков поверки. Для убедительности эти «представители» ссылаются на имеющиеся у них соглашения и договоры с МУП «РМПТС», а иногда и вовсе представляются работниками компании.

Все эти действия имеют мошеннический характер и рассчитаны преимущественно на пенсионеров. В связи с этим РМПТС предостерегает потребителей от действий мошенников и рекомендует по всем вопросам, связанным с установкой, либо заменой счетчиков горячей воды в квартирах, консультироваться у специалистов.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам о замене счетчиков необходимо звонить по телефонам: (4912) 38-90-80 и 8-930-880-55-24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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