Телефонный мошенник вытянул из рязанских жертв 200 тысяч рублей
Мошенник из Архангельска, связываясь с жителям Рязанской области по телефону, вытянул из них 190 тысяч рублей. Легенда была одна – деньги помогут вызволить родственника, задержанного полицией за хранение наркотиков.
За несколько месяцев в 2018-2019 годах совершены 7 аналогичных преступлений. Обманутые люди перечисляли оговоренные суммы на счета абонентских номеров афериста, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
23 августа в Рязани состоялся суд над телефонным вымогателем, который в итоге свою вину признал. Его наказали 3 годами лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU