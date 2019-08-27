2019-08-27T11:00:31+03:00
Происшествия

Телефонный мошенник вытянул из рязанских жертв 200 тысяч рублей

Его посадили на 3 года
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Мошенник из Архангельска, связываясь с жителям Рязанской области по телефону, вытянул из них 190 тысяч рублей. Легенда была одна – деньги помогут вызволить родственника, задержанного полицией за хранение наркотиков.

За несколько месяцев в 2018-2019 годах совершены 7 аналогичных преступлений. Обманутые люди перечисляли оговоренные суммы на счета абонентских номеров афериста, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

23 августа в Рязани состоялся суд над телефонным вымогателем, который в итоге свою вину признал. Его наказали 3 годами лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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