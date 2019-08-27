Взятка для инспектора ГИБДД: в Рязани назначили дату судебного заседания

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-27T11:41:04+03:00

Теперь уже бывшего полицейского обвиняют в преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ

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В Советском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области. Экс-полицейского обвиняют в получении взятки.

По итогам предварительного слушания рассмотрение уголовного дела назначили в особом порядке в открытом судебном заседании на 2 сентября 10:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU