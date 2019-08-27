Взятка для инспектора ГИБДД: в Рязани назначили дату судебного заседания
В Советском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области. Экс-полицейского обвиняют в получении взятки.
По итогам предварительного слушания рассмотрение уголовного дела назначили в особом порядке в открытом судебном заседании на 2 сентября 10:00.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани будут судить экс-налоговика за получение взяток
Сотрудник налоговой инспекции систематически получал деньги и закрывал глаза на появление в его районе фирм-однодневок. Его теперь ждет реальный срок заключения... (подробнее).
Проспорив 10 тысяч рублей, рязанец избил оппонента, а потом убил его приятеля
Трагедией завершилась пьяная посиделка на берегу Оки в поселке Новоселки (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU