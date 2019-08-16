В Рязани будут судить экс-налоговика за получение взяток

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-16T15:17:25+03:00

Сотрудник налоговой инспекции получал систематически деньги и закрывал глаза на появление в его районе фирм-однодневок

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В Октябрьский районный суд Рязани направлено уголовное дело о получении взяток бывшим сотрудником налоговой службы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установило следствие, будучи заместителем начальника межрайонной налоговой инспекции ФНС России №3, мужчина систематически получал деньги и не принимал мер по выявлению фирм-однодневок.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU