В Рязани будут судить экс-налоговика за получение взяток
В Октябрьский районный суд Рязани направлено уголовное дело о получении взяток бывшим сотрудником налоговой службы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как установило следствие, будучи заместителем начальника межрайонной налоговой инспекции ФНС России №3, мужчина систематически получал деньги и не принимал мер по выявлению фирм-однодневок.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.
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