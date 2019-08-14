Москвичка не смогла передать рязанскому гаишнику взятку в 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-14T13:44:34+03:00

Она очень хотела, но он не взял. Даму же теперь будут судить

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Встреча водителя и начальника отделения ГИБДД по Клепиковскому району закончилась вмешательством следователей, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

35-летнюю жительницу Московской области поймали пьяной за рулем. Без водительских прав оставаться ей не хотелось, и дама направилась к главному районному гаишнику, прихватив с собой 100 тысяч рублей. Однако полицейский от взятки, предлагаемой за не составление протокола, отказался.

– Женщину задержали в ходе оперативно-розыскного мероприятия с применением специальных технических средств, – сообщает пресс-служба областного управления следкома.

Следствие по уголовному делу по статье «покушение на дачу взятки» завершено, а прокурор обвинительное заключение уже утвердил – документы отправлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU