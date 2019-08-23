2019-08-23T17:32:14+03:00
Происшествия

Рязанец на несколько часов оставил в жару в машине грудничка

Кроме младенца в автомобиле находился его малолетний братик, а отец ходил по делам. Детей фактически спасли прохожие
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Фото: https://vk.com/lady_rzn.Фото: https://vk.com/lady_rzn.
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Водитель Hyundai оставил в припаркованном автомобиле на жаре двух детей, одном из которых было 3-4 месяца. Об инциденте сообщила очевидица в группе «Женская Рязань».

- Примерно в 14:00 стала свидетелем вопиющей ситуации, - пишет девушка. – Из припаркованной машины издавался надрывный детский плач. Заглядываю, а в люльке младенец, красный от плача. Рядом мальчик 4-5 лет. Окна машины слегка приспущены. С мальчика ручьями льется пот, у него в руках телефон, но он мечется по машине и почему-то не звонит. Машина стояла на солнце, на улице жара градусов 30. Попросила мальчика просунуть телефон в щель окошка, мальчик хоть и маленький, но очень разумный, сказал, как зовут его, и родителей. Беру телефон, смотрю последние звонки и набираю «Зайчик» - не отвечают. Набираю «Мамуля» - оказалась бабушка. Начинаю ей объяснять ситуацию, и тут же ловлю себя на том, что женщине на том конце провода сейчас станет плохо, она только повторяет: «Где родители?». Не успела с ней договорить, прохожие отыскали и привели отца детей.

По словам девушки, мужчина матом не ругался, но держался очень грубо, объяснял, что когда ставил машины, солнца, мол, не было.

- Попросила его срочно дать детям воды, но он завел машину и быстро уехал, - заканчивает очевидица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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