«Свинячить дома будете». Как беременная рязанка проучила водителя из Москвы

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-23T16:36:25+03:00

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В Рязани беременная женщина за рулем автомобиля, увидев, как водитель грузовика выбросил из окна пустую бутылку, забросила ему ее обратно. После этого девушка выложила в своем Instagram видео с инцидентом.

- Ехала домой от родителей из Беларуси, более 12 часов за рулем, пятый месяц беременности, нигде себе не позволила бросить мусор на обочину, - написала в аккаунте девушка. - Но приехала в родную Рязань, и на окружной встали перед светофорам. Впереди гость на грузовике с московскими номерами - и тут из окна вылетает бутылка. Не постеснялась, и со словами: «Свинячить у себя дома будете», бросила им обратно.

В комментариях подписчики поддержали девушку:

- Справедливо. Хочется верить, что они поняли урок. Вы очень смелая»

- Свиньям правила поведения в обществе не писаны ... я таких терпеть не могу, поддерживаю вашу позицию.

- Наташка огонь! Молодец, так держать!

natalyunya.ya Рязанка проучила водителя из Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU