2019-08-22T20:34:57+03:00
Общество

Рязанцам предложили выбрать удобное время для ремонта дорог

В группе «Дороги Рязанской области» запустили публичный опрос
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Работы на объектах БКАД в Рязани идут полным ходом.Работы на объектах БКАД в Рязани идут полным ходом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рязанцам предложили выбрать удобное время для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«Работы на объектах БКАД идут полным ходом. В Рязани основные работы проходят в ночное время, для того чтобы избежать заторов в период максимальной интенсивности движения. Приглашаем вас участвовать в опросе и высказать свое мнение», - говорится в сообщении.

В качестве вариантов ответа для публичного опроса предлагаются:

- в ночное, в это время меньше машин;

- в дневное, чтобы не мешать людям спать;

- круглосуточно, так быстрее завершат работы;

- мне все равно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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