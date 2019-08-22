Рязанцам предложили выбрать удобное время для ремонта дорог
Рязанцам предложили выбрать удобное время для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
«Работы на объектах БКАД идут полным ходом. В Рязани основные работы проходят в ночное время, для того чтобы избежать заторов в период максимальной интенсивности движения. Приглашаем вас участвовать в опросе и высказать свое мнение», - говорится в сообщении.
В качестве вариантов ответа для публичного опроса предлагаются:
- в ночное, в это время меньше машин;
- в дневное, чтобы не мешать людям спать;
- круглосуточно, так быстрее завершат работы;
- мне все равно.
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ИСТОЧНИК KP.RU