Нашумевший опрос по парковке на Первомайке помог продвинуть провластный сайт

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-18T17:47:54+03:00

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18 июля новостные ленты региональных СМИ запестрели заголовками наподобие «В Рязани могут запретить парковку на Первомайском проспекте».

Жители облцентра не удивились – их удивить уже сложно – но пошли-таки по ссылкам смотреть: отчего на главной дороге города теперь уже и остановиться будет нельзя. С учетом количества магазинов и офисов, расположенных здесь, обойтись без стоянки на обочине будет сложно, а альтернативного места для авто рядом нет.

Пройдя по ссылке, выясняем, что голосование идет на сайте НашДомРязань. Это портал, созданный областным правительством «в рамках реализации стратегических инициатив Президента РФ Владимира Путина как сервис для открытого диалога власти с жителями региона».

Здесь идет сбор жалоб на плохое освещение, дороги, невывоз мусора, проблемы в вопросах соцзащиты, транспорта и прочие повседневные неурядицы. Сайт запустили пару лет назад, и с тех пор накопилось порядка 2,5 тысяч обращений. По 1,5 тысяч из них проблемы, если верить модераторам, решены.

Однако опросы – явно не самая сильная сторона сайта. Даже в тех голосованиях, что собрали под тысячу просмотров, число реально проголосовавших не больше 10 (!).

Этот раз не стал исключением. Вопрос звучит так: «Как вы относитесь к инициативе запрета остановки транспортных средств по Первомайскому проспекту от ул. Типанова до ул. Дзержинского и установки на участке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»? Уточним – это участок от салона «Улыбка» до перекрестка перед путепроводом.

На момент публикации этой новости число просмотров на странице больше 1300, а реальных голосов – менее сотни.

Ларчик открывается просто: для голосования на сайте нужно зарегистрироваться. А тратить время на эту процедуру люди не хотят.

Зато теперь мы знаем, что такие планы в кабинетах горадминистрации есть: в своей группе ВКонтакте организаторы опроса написали следующее.

– Хотят запретить остановку на Первомайском проспекте! Такая инициатива поступила в администрацию города Рязани. По этому поводу сейчас проводится опрос на портале «НашДомРзяань», по итогам которого будет принято соответствующее решение.

Кстати, недавно на сайте горадминистрации провели довольно спорный опрос по застройке площадки напротив манежа «Юность». Увидев неожиданные скачки в ходе голосования, «Комсомолка» запустила собственное. Результаты опросов, мягко говоря, разнятся.

ИСТОЧНИК KP.RU