В лесу под Рязанью грибники обнаружили скелет человека

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-21T11:44:37+03:00

Мужчина несколько месяцев искали волонтеры, полиция и СМИ, но безрезультатно... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Клепиковского района искали с января прошлого года. Отыскали совершенно случайно только сейчас

Изменить размер текста: A A

Следователи Касимовского МСО провели проверку по факту безвестного исчезновения 45-летнего жителя деревни Карцово Клепиковского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Проверка установила, что утром 13 января 2018 года мужчина ушел из своего дома в неизвестном направлении. Его искали и волонтеры, и полиция, и СМИ, но безрезультатно.

В июле 2019 года в лесу недалеко от деревни Заводская Слобода Клепиковского района дачники во время сбора грибов наткнулись на костные останки человека.

Проведенные генетическая и медицинская судебные экспертизы достоверно установили принадлежность останков пропавшему. Известно, что на останках нет следов, которые бы указывали на насильственный характер смерти.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Кадомском районе спустя сутки нашли заблудившуюся грибницу

Женщина прошла более 10 километров, пока ее не нашел один из поисковых отрядов (подробнее).

Найдено тело погибшей рязанки, которая полгода числилась без вести пропавшей

Женщину где только не искали, когда нашли - удивились... (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU