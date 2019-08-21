2019-08-21T11:44:37+03:00
Происшествия

В лесу под Рязанью грибники обнаружили скелет человека

Жителя Клепиковского района искали с января прошлого года. Отыскали совершенно случайно только сейчас
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Мужчина несколько месяцев искали волонтеры, полиция и СМИ, но безрезультатно...Мужчина несколько месяцев искали волонтеры, полиция и СМИ, но безрезультатно...Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Касимовского МСО провели проверку по факту безвестного исчезновения 45-летнего жителя деревни Карцово Клепиковского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Проверка установила, что утром 13 января 2018 года мужчина ушел из своего дома в неизвестном направлении. Его искали и волонтеры, и полиция, и СМИ, но безрезультатно.

В июле 2019 года в лесу недалеко от деревни Заводская Слобода Клепиковского района дачники во время сбора грибов наткнулись на костные останки человека.

Проведенные генетическая и медицинская судебные экспертизы достоверно установили принадлежность останков пропавшему. Известно, что на останках нет следов, которые бы указывали на насильственный характер смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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