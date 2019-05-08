Найдено тело погибшей рязанки, которая полгода числилась без вести пропавшей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-08T16:13:50+03:00

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В Рязанской области обнаружили тело пожилой жительницы села Виленки Михайловского района, которая полгода считалась без вести пропавшей. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, 14 декабря прошлого года сестра 66-летней женщины обратилась в полицию с заявлением об исчезновении родственницы. Так как паспорта дома не оказалось, то заявительница предположила, что ее сестра могла отправиться в очередную экскурсию по святым местам. Обычно она возвращалась через два-три дня, поэтому сестра и забеспокоилась.

— Во время оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, прочесывания местности села Виленка установить тогда местонахождение женщины не представилось возможным, — рассказывает следователь по особо важным делам Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Буянов. — Кроме того, не было достаточных сведений, которые бы свидетельствовали о том, что в ее отношении были совершены какие-либо преступления.

Обнаружили тело женщины только 7 мая недалеко от своего дома на приусадебном участке.

— Приехали из Москвы ее соседи, стали осматривать участок и обнаружили труп женщины в бурьяне, — рассказывает старший следователь Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области Николай Зиновьев. — Хозяева дома приезжают раз в год, за территорией никто не следил, еще и снега много выпало. Именно поэтому тело не удалось найти зимой.

Несмотря на то, что родственники уже опознали женщину, преимущественно по одежде, следователи направили материалы для проведения генетической экспертизы.

— В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка. Нам необходимо установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства произошедшего, — отметил Зиновьев.

ИСТОЧНИК KP.RU