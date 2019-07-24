В Кадомском районе спустя сутки нашли заблудившуюся грибницу

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-24T15:56:31+03:00

Женщина ушла с родственниками за грибами и заблудилась. Ночь она провела в лесу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Женщина прошла более 10 километров, пока ее не нашел один из поисковых отрядов

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В Кадомском районе нашли 53-летнюю местную жительницу, которая около суток не могла выбраться из леса. Как сообщили «КП-Рязань» в Котелинском сельском поселении, женщина в компании родственников пошла за грибами в лес у села Чермные, а через некоторое время они разошлись.

- Искал-искал, но не нашел, - рассказывает глава поселения Федор Трубаков. - Ночью искать бесполезно, как уж она там ночевала, не знаю. Но на следующий день ее нашел поисковый отряд возле деревни Юзга. У меня там 29 «республик», ну, села-деревни, в том числе – заброшенные, нежилые. Вот она там и бродила.

По словам Федора Федоровича, от села Чермные до Юзги чуть более 10 километров, сколько женщина прошла по лесу, неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в конце июня этого года 89-летняя заблудившаяся бабушка три ночи провела в лесу. Пенсионерка не только не погибла и сама вышла к людям, но и поделилась с «Комсомолкой» секретом выживания (читать подробнее).

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«Комсомольская правда» отправилась в гости к пенсионерке, чтобы поделиться с читателями ее секретами выживания (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU