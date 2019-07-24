2019-07-24T15:56:31+03:00
Происшествия

В Кадомском районе спустя сутки нашли заблудившуюся грибницу

Женщина прошла более 10 километров, пока ее не нашел один из поисковых отрядов
Поделиться:
Женщина ушла с родственниками за грибами и заблудилась. Ночь она провела в лесу.Женщина ушла с родственниками за грибами и заблудилась. Ночь она провела в лесу.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

В Кадомском районе нашли 53-летнюю местную жительницу, которая около суток не могла выбраться из леса. Как сообщили «КП-Рязань» в Котелинском сельском поселении, женщина в компании родственников пошла за грибами в лес у села Чермные, а через некоторое время они разошлись.

- Искал-искал, но не нашел, - рассказывает глава поселения Федор Трубаков. - Ночью искать бесполезно, как уж она там ночевала, не знаю. Но на следующий день ее нашел поисковый отряд возле деревни Юзга. У меня там 29 «республик», ну, села-деревни, в том числе – заброшенные, нежилые. Вот она там и бродила.

По словам Федора Федоровича, от села Чермные до Юзги чуть более 10 километров, сколько женщина прошла по лесу, неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в конце июня этого года 89-летняя заблудившаяся бабушка три ночи провела в лесу. Пенсионерка не только не погибла и сама вышла к людям, но и поделилась с «Комсомолкой» секретом выживания (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанка заблудилась в 500 метрах от дома

Обессилевшую женщину соседи искали несколько часов (подробнее).

89-летняя бабушка, которая три ночи провела одна в лесу без еды и воды: В лесу лучше быть тепло одетым, иметь с собой целлофан и не паниковать

«Комсомольская правда» отправилась в гости к пенсионерке, чтобы поделиться с читателями ее секретами выживания (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трассу, соединяющую Рязань с Москвой, перекроют дважды за день
Ночью на Оке бойцы рязанского ОМОНа поймали двух браконьеров
Во время селфи на крыше вагона 15-летняя рязанка получила ожоги
В солотчинском лесу под Рязанью обнаружили скелетированные останки животных
За сутки рязанские полицейские пресекли три наркопреступления
В рязанской поликлинике разделят потоки пациентов
У рязанского инвалида украли единственную коляску
Не захотев мыть руки перед едой, рязанец пытался зарезать сестру
На практику в Рязань приехали студенты со всей страны
В Рязанской области утонул мужчина
Отборочный тур «Ночной Лиги» по баскетболу 3х3 состоялся в Рязани
Прокуратура: вода в Пронском районе не соответствует санитарным нормам
Определено место и время прощания с бывшим руководителем Рыбновского района Владимиром Зюбой
В Рязани «УАЗ» сбил две легковушки и перевернулся
Дожди не покинут Рязань минимум до вечера среды
Счетная палата Рязани будет отправлять результаты проверок в правоохранительные органы