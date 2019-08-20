2019-08-20T12:35:47+03:00
Происшествия

Приезжий из Узбекистана изнасиловал под Рязанью 70-летнюю пенсионерку

Мужчину задержали по горячим следам. Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело
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Насильником оказался временно проживающий на территории Рыбновского района 31-летний гражданин Узбекистана.Насильником оказался временно проживающий на территории Рыбновского района 31-летний гражданин Узбекистана.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Рязанской области приступили к расследованию уголовного дела, возбужденного по статье Уголовного кодекса «Изнасилование», сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

По данным следствия, в ночь на 16 августа неизвестный мужчина через окно террасы проник в дом жительницы одного из сел Рыбновского района, где изнасиловал 70-летнюю хозяйку дома.

Как отмечают следственные органы, злоумышленника удалось установить и задержать по горячим следам. Им оказался временно проживающий на территории района 31-летний гражданин Узбекистана.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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