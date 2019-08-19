Экс-сотрудницу рязанского банка осудили за хищение нескольких миллионов

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-19T14:37:15+03:00

Женщина уже вернула банку всю похищенную сумму. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В течение нескольких лет женщина присваивала себе деньги банка, пока не попалась в руки правоохранительных органов

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В Шацком районном суде вынесли обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя допофиса Рязанского отделения №8606 ОАО «Сбербанк России», обвиняемому по нескольким эпизодам мошенничества.

Следствие и суд установили, что женщина с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года похитила у банка деньги на сумму 3 356 434 рубля.

Подсудимая полностью признала себя виновной в совершении мошенничества и согласилась с предъявленным ей обвинением.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

Кроме того, с подсудимой взыскан материальный ущерб в пользу банка.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU