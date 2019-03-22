Рязанец отсудил у «Почта Банк» больше 100 тысяч рублей
В Железнодорожном районном суде рассмотрели дело по иску рязанца к ПАО «Почта Банк» о взыскании страховой премии, сообщает пресс-служба райсуда.
В исковом заявлении мужчина указал, что 8 июля 2018 года между ним и ПАО «Почта банк» был заключен кредитный договор сроком на 60 месяцев. Во время оформления заявки на кредит рязанца включили в число участников программы коллективного страхования с уплатой страховой премии в размере 62 400 рублей. Эту сумму вскоре списали с его счета.
Не желая участвовать в этой программе, мужчина в течение 14 дней с даты заключения договора, обратился в банк с заявлением об отказе от участия в коллективном страховании и потребовал вернуть ему деньги. Но банк ему отказал.
Исследовав материалы дела, суд частично удовлетворил требования истца и вынес решение о взыскании с ПАО «Почта Банк»:
- страховую премию — 3 744 рублей;
- комиссию за подключение к программе страховой защиты — 58 656 рублей;
- компенсацию морального вреда — 3 тысячи рублей;
- штраф за неудовлетворение требований потребителя — 32 700 рублей;
- судебные расходы — 15 тысяч рублей.
Кроме того, банк должен направить в доход местного бюджета госпошлину в размере 2 372 рубля.
В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Рязанский областной суд.
ИСТОЧНИК KP.RU