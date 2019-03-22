Рязанец отсудил у «Почта Банк» больше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-22T14:26:16+03:00

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В Железнодорожном районном суде рассмотрели дело по иску рязанца к ПАО «Почта Банк» о взыскании страховой премии, сообщает пресс-служба райсуда.

В исковом заявлении мужчина указал, что 8 июля 2018 года между ним и ПАО «Почта банк» был заключен кредитный договор сроком на 60 месяцев. Во время оформления заявки на кредит рязанца включили в число участников программы коллективного страхования с уплатой страховой премии в размере 62 400 рублей. Эту сумму вскоре списали с его счета.

Не желая участвовать в этой программе, мужчина в течение 14 дней с даты заключения договора, обратился в банк с заявлением об отказе от участия в коллективном страховании и потребовал вернуть ему деньги. Но банк ему отказал.

Исследовав материалы дела, суд частично удовлетворил требования истца и вынес решение о взыскании с ПАО «Почта Банк»:

- страховую премию — 3 744 рублей;

- комиссию за подключение к программе страховой защиты — 58 656 рублей;

- компенсацию морального вреда — 3 тысячи рублей;

- штраф за неудовлетворение требований потребителя — 32 700 рублей;

- судебные расходы — 15 тысяч рублей.

Кроме того, банк должен направить в доход местного бюджета госпошлину в размере 2 372 рубля.

В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Рязанский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU