Сотрудницу рязанского банка поймали на воровстве 4 миллионов рублей
Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в одном из банков Шацка, сообщает пресс-служба рязанского УМВД. В преступлении подозревается уже бывшая сотрудница.
Будучи заместителем руководителя одного из офисов финансового учреждения, женщина, используя доверие нескольких подчиненных, похитила деньги со счетов вкладчиков.
Подделывая финансовые документы, в том числе подписи клиентов, она увела из банка более 3,3 млн. рублей. Кроме этого – еще почти 800 тысяч, которые клиенты передавали ей для внесения свои счета.
Сейчас имущество обвиняемой арестовано – это необходимо для возмещения вреда потерпевшим.
Уголовное дело прокурор уже утвердил. Документы направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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