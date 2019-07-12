2019-07-12T13:17:21+03:00
Происшествия

Сотрудницу рязанского банка поймали на воровстве 4 миллионов рублей

Она умудрилась унести даже деньги, которые клиенты передавали ей для внесения свои счета
Мария БЛИНОВА
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Деньги женщине клиенты банка доверяли, даже не подозревая об их дальнейшей судьбе.Деньги женщине клиенты банка доверяли, даже не подозревая об их дальнейшей судьбе.Фото: Тимур ХАНОВ
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Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в одном из банков Шацка, сообщает пресс-служба рязанского УМВД. В преступлении подозревается уже бывшая сотрудница.

Будучи заместителем руководителя одного из офисов финансового учреждения, женщина, используя доверие нескольких подчиненных, похитила деньги со счетов вкладчиков.

Подделывая финансовые документы, в том числе подписи клиентов, она увела из банка более 3,3 млн. рублей. Кроме этого – еще почти 800 тысяч, которые клиенты передавали ей для внесения свои счета.

Сейчас имущество обвиняемой арестовано – это необходимо для возмещения вреда потерпевшим.

Уголовное дело прокурор уже утвердил. Документы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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