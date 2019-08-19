2019-08-19T11:38:40+03:00
Происшествия

На выходных в Рязанской области случился смертельный пожар

В загоревшемся доме в селе Ижевское погибла женщина
Антон КОНОВАЛОВ
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На пожаре в селе Ижевское Спасского района, который произошел 17 августа, погибла женщина. Горел один из жилых домов на улице Циолковского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Всего за неделю ликвидировано 47 пожаров (30 из них – это горение травы и мусора), летальных исходов больше не было. Огонь уничтожил или повредил 15 строений и 3 автомобиля.

Напомним, в Рязани сутки горела свалка на территории бывшего завода «Химволокно». Это стало поводом для экстренного заседания комиссии по ЧС и назначения проверки полигона, о результатах которой общественности пока не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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