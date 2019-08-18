2019-08-18T16:25:58+03:00
Происшествия

В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавшая

Пожар случился поздним субботним вечером
Иван АНТОНОВ
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Дом сгорел полностью. Фото: пресс-служба регионального МЧС.Дом сгорел полностью. Фото: пресс-служба регионального МЧС.
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17 августа в 23 часа 08 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Ижевское Спасского района. Горел жилой деревянный дом размером 10х6 метров с металлической крышей.

На пожар выехали два расчета: 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы на двух автомобилях. Дом от огня отстоять не удалось. Позже стало известно, что имеется пострадавшая. Проводится расследование. Причина пожара и ущерб устанавливаются — уточняет пресс-служба регионального управления МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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