В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавшая

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-18T16:25:58+03:00

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17 августа в 23 часа 08 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Ижевское Спасского района. Горел жилой деревянный дом размером 10х6 метров с металлической крышей.

На пожар выехали два расчета: 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы на двух автомобилях. Дом от огня отстоять не удалось. Позже стало известно, что имеется пострадавшая. Проводится расследование. Причина пожара и ущерб устанавливаются — уточняет пресс-служба регионального управления МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU