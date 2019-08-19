2019-08-19T08:38:40+03:00
Общество

Рязанские магазины, торгующие молоком, оштрафовали за нарушения

Руководители торговых сетей не соблюдают новые правила по размещению и выкладки продукции
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Роспотребнадзор составил 74 протокола об административных правонарушениях.Роспотребнадзор составил 74 протокола об административных правонарушениях.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники рязанского Роспотребнадзора продолжают следить, как в магазинах города и области выполняют требования новых правил размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов. Так специалисты ведомства проверили уже 106 объектов торговли и выявили многочисленные нарушения.

«Составлено 74 протокола об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафных санкций составила 89 тысяч рублей. Выданы предписания о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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