2019-08-18T11:07:30+03:00
Общество

Экспертиза молочной продукции: производитель кефира не выдерживает стандарт качества?

Потребитель этого популярного кисломолочного продукта должен быть осторожен как сапер на минном поле
Иван АНТОНОВ
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Выбор широк. Главное - не ошибиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ.Выбор широк. Главное - не ошибиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Рязанская «Комсомолка» уже несколько лет проводит экспертизы молочной продукции. В конце прошлого месяца мы впервые исследовали кефир, в том числе на массовую долю белка («толстушка» от 24 июля). И сразу один из образцов привел экспертов в замешательство – им оказался фирменный напиток сети «Пятерочка» – «Красная цена».

ВКУС ПРОТИВ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ

Перед тем как отправить восемь образцов в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию, мы провели в группе «Комсомольской правды – Рязань» ВКонтакте опрос: какой же кефир предпочитают употреблять наши читатели. «Красная цена» и «Жито» пришли к финалу с одинаковым показателем в 1,42%, и это показалось уже тогда нам весьма странным: ведь молочные продукты линейки «Жито», как правило, были в числе лидеров «комсомольских» экспертиз. Перед отправкой на лабораторные исследования мы провели силами сотрудников «Комсомолки» дегустацию. Хотя на вкус и цвет товарищей нет, сотрудники «Комсомолки» оказались едины в одном: меньше всего на кефир был похож бренд «Красная цена».

Спустя некоторое время мы поехали за результатами экспертизы. Среди восьми обезличенных продуктов (только ведерки с номерами на боку) «аномальным» оказался образец №4 – «Красная цена».

– Белок не соответствует установленным нормативам – 2,74%, что говорит об очень низком качестве молока, – прокомментировал результаты авторитетный эксперт Григорий Заболотин.

Он привел несколько вероятных вариантов: либо была очень высокая степень пастеризации при выработке продукта, а белок в сырье сфальсифицирован, высокая температура его разрушила. Либо фальсификация не растительными и животными жирами, а какими-то комбинированными компонентами.

Среди 8 образцов "Красная цена" показала "аномальный" результат. Фото: Павел АВЕРИН

Среди 8 образцов "Красная цена" показала "аномальный" результат.Фото: Павел АВЕРИН

«ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»?

Эксперт заявил, что нужна дополнительная экспертиза. Мы купили и отвезли в ветлабораторию в Соколовке еще один пакет, теперь уже не обезличенный, кефира торговой марки «Красная цена». Прошло несколько дней, и результаты повторной экспертизы… не подтвердили фальсификацию белка.

Все тот же Григорий Заболотин заявил нам, что теперь все параметры кефира в норме:

– Мы проверяли кефир на соответствие ГОСТу. Все показатели укладываются в нормируемые значения. Жир заявлен 3,2%, по факту – 3,2%; белка должно быть не менее 3,0%, фактически – 3,21%. Это значит, что продукт выработан уже из качественного сырья. Что можно сказать об образце, который был ранее? Это была либо другая партия, либо другой производитель – у «Красной цены» их несколько.

При этих словах сразу представляется либо минное поле, либо вообще «русская рулетка»: повезет – не повезет. Существует такая практика, когда крупные торговые сети изготавливают продукцию под одним брендом на различных предприятиях – неизбежно включаются «региональные особенности». Но все же хотелось бы, чтобы показатели такого популярного напитка, как кефир, в разных партиях и на различных заводах-изготовителях все-таки соответствовали нормам ГОСТа и после употребления он не «взрывался» в наших желудках.

Акции на этот кефир проходят постоянно. Фото: Павел АВЕРИН

Акции на этот кефир проходят постоянно.Фото: Павел АВЕРИН

Мы объехали около десятка рязанских магазинов. Кроме продукции Казанского молочного комбината иной продукции с этой маркой мы не встретили. Скорее всего, производитель не всегда выдерживает стандарт качества кефира…

ЗАКОННО!

С 1 июля 2019 года вступили в действие новые нормативы продажи молочных продуктов, введенные постановлением правительства РФ №50 от 28.01.2019. Например, вся молочная продукция, изготовленная без применения заменителей молочного жира, должна визуально выделяться на полках магазинов и супермаркетов. Это значит, что во всех торговых точках теперь должны быть разные стеллажи для 1) молочных, 2) молочных составных и 3) молокосодержащих товаров. Причем для первой группы обязательно должна быть поясняющая надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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