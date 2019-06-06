2019-06-06T15:19:03+03:00
Общество

Рязанцев обезопасят от фальшивой молочной продукции

Электронная сертификация проследит путь молока от фермы до прилавка
Иван АНТОНОВ
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За год в Рязанской области уже оформлено более 5 миллионов 250 тысяч электронных ветеринарных сертификатов. Такие цифры приводят журналисты «Рязанских ведомостей».

Их получили в основном мясоперерабатывающие предприятия и куриные фермы. Для производителей пищевой продукции ее начали вводить с 1 июля 2018 года. Все данные заносятся в специальную информационную систему «Меркурий». С 1 июля этого года обязательная электронная ветеринарная сертификация вводится на предприятиях, производящих сгущенное молоко и сливки, сливочное масло, молочные сыры. С 1 ноября систему у себя должны внедрить все предприятия молокоперерабатывающей отрасли.

– Нововведения не являются неожиданностью для молокоперерабатывающих предприятий Рязанской области. Еще в прошлом году ими проведена значительная работа в данном направлении, – отметил и.о. начальника главного управления ветеринарии Рязанской области Вячеслав Губарев.

Напомним, система электронной сертификации позволяет проследить путь пищевой продукции от фермы до прилавка. Это позволит не допустить попадания на рынок различного рода фальсификата и продуктов ненадлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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