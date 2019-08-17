У рязанца в поселке Шилово прям у банкомата украли 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-17T12:42:44+03:00

Мужчина на минуту отошел от банкомата на несколько шагов. Вернувшись, он обнаружил, что запрашиваемая к выдаче сумма уже снята с банковского счета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Шиловские полицейские раскрыли кражу 40 тысяч рублей, оставленных в банкомате, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в дежурную часть обратился 45-летний житель Сапожковского района, который сообщил, что у него украли 40 тысяч рублей. Мужчина объяснил, что пытался снять деньги с банковской карты в одном из банкоматов поселка Шилово. Некоторое время операцию произвести не удавалось. Потом его отвлек срочный звонок на мобильный телефон. Мужчина на минуту отошел от банкомата на несколько шагов. Вернувшись, он обнаружил, что запрашиваемая к выдаче сумма уже снята с банковского счета.

Оперативники проанализировали записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении банка и на самом банкомате, и выяснили, что к краже денег причастен безработный 48-летний местный житель.

Злоумышленника разыскали и задержали. Краденое изъято.

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ИСТОЧНИК KP.RU