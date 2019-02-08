«Мажоры» из Рязани украли из банкоматов почти 100 тысяч рублей ради развлечения

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-08T17:05:58+03:00

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Трое жителей Рязани из обеспеченных семей разъезжали на своем Lexus LX по Тамбовской области и ради развлечения похищали деньги через банкоматы. «Мажоры» в ночь с 5 на 6 февраля посетили как минимум 7 точек и с помощью неких манипуляций перевели на свои банковские карты 95 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по соседнему региону, первым о подозрительной компании, скрывавшей лица под медицинскими масками, сообщил житель поселка Дмитриевка. Как оказалось, они также заезжали в город Новомичуринск – с теми же криминальными намерениями.

В итоге оперативники с помощью патрульных задержали автомобиль подозреваемых. Ребята 1994 и 1998 годов рождения уже во всем сознались. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU