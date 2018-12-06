2018-12-06T15:24:11+03:00
Общество

Банкомат выдал рязанцу 230 тысяч вместо 500 рублей

За то, что взял чужие деньги, ему грозит до 2 лет тюрьмы
Анастасия КУДРЯШОВА
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Рязанцу, взявшему из банкомата вместо своих 500 рублей чужие 230 тысяч рублей, грозит до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Банкиры заявили в полицию, что из банкомата кто-то похитил 230 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кража произошла по технической ошибке банкомата.

Посетитель хотел снять со своей карты 500 рублей, а из купюроприемника выпали 230 тысяч рублей. Сообразительный клиент тут же забрал чужие деньги, свою карту и был таков.

Позже выяснилось, что чуть раньше другой рязанец решил внести на свой счет 230 тысяч рублей, чтобы погасить кредит. Но произошла техническая заминка, операция прервалась и на карту деньги так и не пришли. Банкиры помогли мужчине - выдали наличностью 230 тысяч рублей. Позже банкомат неожиданно «выбросил» его деньги во время сеанса с другим клиентом.

- Посетитель понимал, что это не его деньги, но решил забрать их себе и тем самым совершил кражу. Если бы мужчина просто известил о некорректной работе банкомата работников банка, то его поблагодарили бы, как законопослушного гражданина. В противном случае было совершено преступление, - отметили в пресс-службе полиции.

Оперативники быстро вычислили подозреваемого, но 23-летний житель Рязанского района перестал появляться дома, скрывался от знакомых. И все же полиция разыскала его. Похищенные деньги он истратил на одежду, авторемонт и другие личные нужды.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Также ему придется вернуть похищенные деньги.

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