Поджегшего бабушку рязанца отправили в колонию на 6 лет
В Рязани вынесли приговор по делу о причинении тяжких телесных повреждений пожилой женщине и насилии в отношении представителя власти. Перед судом предстал внук потерпевшей.
Конфликт между родственниками возник 12 апреля в одной из квартир Москвоского района города. Ныне обвиняемый пил со своей матерью и бабушкой. В какой-то момент младший и старшая участница застолья начали ругаться. Распалившись, внук избил женщину, поджег на ней одежду, но, опомнившись, вылил на нее ведро воды, чтобы потушить пламя, и покинул квартиру.
Подъехавшие на место сотрудники полиции, увидев у подъезда пьяного мужчину, «пригласили» его в отдел полиции, но тот ударил одного из напарников металлической деталью от табурета.
За совершенные преступления рязанца приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU