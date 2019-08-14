Поджегшего бабушку рязанца отправили в колонию на 6 лет

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-14T09:06:16+03:00

Его также судили за удар полицейского деталью от табурета

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В Рязани вынесли приговор по делу о причинении тяжких телесных повреждений пожилой женщине и насилии в отношении представителя власти. Перед судом предстал внук потерпевшей.

Конфликт между родственниками возник 12 апреля в одной из квартир Москвоского района города. Ныне обвиняемый пил со своей матерью и бабушкой. В какой-то момент младший и старшая участница застолья начали ругаться. Распалившись, внук избил женщину, поджег на ней одежду, но, опомнившись, вылил на нее ведро воды, чтобы потушить пламя, и покинул квартиру.

Подъехавшие на место сотрудники полиции, увидев у подъезда пьяного мужчину, «пригласили» его в отдел полиции, но тот ударил одного из напарников металлической деталью от табурета.

За совершенные преступления рязанца приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Росгвардия раскрыла некоторые подробности задержания рязанца, который подозревается в расправе над близкой родственницей. Преступление тоже произошло в Московском районе города - на улице Крупской. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU