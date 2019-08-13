Убийцу бабушки в Рязани задержали в подъезде с окровавленными руками

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-13T15:21:41+03:00

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Рязанца, подозреваемого в убийстве его 80-летней бабушки, задержали в подъезде одного из домов на улице Крупской. Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, у мужчины 30 лет на руках и одежде были следы крови.

Зайдя в квартиру, наряд, среагировавший на сообщение о возможном преступлении, обнаружил труп хозяйки.

Следственный комитет ранее сообщал, что внук ударил женщину ножом в грудь во время ссоры. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU