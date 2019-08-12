2019-08-12T15:58:45+03:00
Происшествия

Бывшего рязанского градоначальника Сергея Карабасова оставили под стражей

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя
Антон КОНОВАЛОВ
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12 августа Басманный районный суд Москвы рассматривал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Сергея Карабасова. Бывший и.о. главы администрации, напомним, обвиняется в мошенничестве с детским городком, который вопреки проекту благоустройства появился в Лесопарке лишь частично. Проверку поручил провести президент Владимир Путин.

Ранее адвокат экс-чиновника Эдуард Видаскас сообщал «КП», что намерен добиться для своего подзащитного более мягкой меры пресечения. Этого сделать не удалось - суд в очередной раз оказался на стороне следствия. Таким образом, Карабасова будут держать в СИЗО еще три месяца.

Там же ожидает своей участи директор фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаил Пузанов. Еще один фигурант уголовного дела, бывший заместитель главы администрации Игорь Ковалев, находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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