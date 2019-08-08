СК просит продлить арест бывшему руководителю администрации Рязани

СЕГОДНЯ 19:22 2019-08-08T19:22:37+03:00

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В Басманный суд столицы поступило ходатайство следствия о продлении ареста бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Как сообщил «КП» адвокат подозреваемого в мошенничестве экс-чиновника, заседание запланировано на 12 августа.

Эдуард Видакас отметил, что намерен добиваться для своего подзащитного избрания более мягкой меры пресечения, не связанной с пребыванием в следственном изоляторе.

Напомним, Сергея Карабасова подозревают в мошенничестве при строительстве детского городка в рязанском «Лесопарке». 31 июля под домашним арестом еще на три месяца суд оставил другого фигуранта дела — бывшего заместителя главы администрации Рязани Игоря Ковалева. А вот директор фирмы «Уютный дом 62» Михаил Пузанов, также подозреваемый в мошенничестве, все это время проведет в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU