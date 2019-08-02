2019-08-02T17:04:40+03:00
Общество

Спикер рязанского парламента отдаст свой участок под олений питомник

Так Аркадий Фомин отреагировал на информацию о том, что стал крупнейшим землевладельцем среди глав региональных парламентов
Константин МОГИЛИН
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Теперь у пятнистых оленей появится новый питомник.Теперь у пятнистых оленей появится новый питомник.Фото: Константин МОГИЛИН
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, ставший по итогам 2018 года одним из крупнейших землевладельцев среди глав региональных парламентов, пообещал передать часть своих владений под организацию питомника пятнистых оленей. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, в собственности Фомина находятся 7 земельных участков, квартира площадью 129 квадратных метров и нежилое помещение площадью 14,6 «квадратов». Доход политического деятеля в минувшем году составил 2,7 миллиона рублей.

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В общей сложности в собственности у Аркадия Фомина более 192 гектаров земли (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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