В многострадальном рязанском парке скамьи установили с браком

СЕГОДНЯ 23:02 2019-08-01T23:22:09+03:00

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В многострадальном парке имени Гагарина в рязанском микрорайоне Приокский установили новые скамьи. Все бы ничего, но даже на фотографиях, опубликованных в группе «Новости Рязани ВКонтакте», видно, что качество работ очень сомнительное. Сами элементы благоустройства стоят криво, вызывает вопросы и состояние площадок под ними.

Напомним, упомянутая зеленая зона включена в проект «Формирование комфортной городской среды» по итогам рейтингового голосования. Увидев, как задуманное воплощается в жизнь, и горожане, и общественники пришли в ужас. Больше всего нареканий вызвали тропинки, которые, по задумке авторов реконструкции, посыпали гранитным отсевом. В итоге получились неудобные дорожки, портящие обувь горожан и становящиеся в дождливую погоду непроходимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU