Сорван еще один срок благоустройства рязанского парка имени Гагарина

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-24T11:26:25+03:00

Среди посетителей парка Гагарина, его беседок и аттракционов всегда было много школьников Фото: Владимир ФРОЛОВ

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В рязанском парке имени Гагарина, расположенном вокруг ДК «Приокский», между улицами Октябрьской, Молодцова и Космонавтов, до сих пор не завершены работы по благоустройству, начавшиеся еще летом. «Комсомолка» подробно писала о реконструкции городских парков и затянутых сроках работ в большинстве из них.

13 ноября местное отделение Общероссийского народного фронта получило обещание администрации Рязани, что подрядная организация доделает в парке все необходимое в течение 10 дней. 24 ноября указанный срок истек, а бригады рабочих все еще завершают асфальтирование дорожек. Только в пятницу подготовлен «зрительный зал» перед парковой эстрадой. Еще предстоит заменить покрытие на тех аллеях, где оно не устроило исполняющего обязанности главы администрации Сергея Карабасова во время инспекции, проведенной 6 ноября.