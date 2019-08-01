Председатель Рязоблдумы оказался крупнейшим землевладельцем среди коллег в регионах

СЕГОДНЯ 19:31 2019-08-01T19:34:44+03:00

В общей сложности в собственности у Аркадия Фомина более 192 гектаров земли

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Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин оказался крупным землевладельцем, в собственности которого находится более 192 гектаров земли. Именно так агентство ТАСС выделило его среди других глав региональных парламентов, изучив сведения о доходах и имуществе.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, опубликованной на сайте облдумы, в собственности Фомина находятся 7 земельных участков, квартира площадью 129 квадратных метров и нежилое помещение площадью 14,6 «квадратов». Доход политического деятеля в минувшем году составил 2,7 миллиона рублей.

Журналисты вспомнили, что до избрания председателем регионального парламента Фомин входил в состав Госдумы пятого созыва, ранее занимал пост первого заместителя главы администрации Рязани по социально-экономическому блоку, а позже - по муниципальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU