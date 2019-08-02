Пьяный водитель сбил рязанского инспектора ГИБДД
Он тронулся с места, когда полицейский наполовину был в машине
Аналогичный случай в мае произошел в Сасовском районе.
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31 июля в Рыбновском районе пострадал сотрудник ДПС, сообщает телеканал ТКР. Инспектор остановил странно ехавший автомобиль и увидел, что водитель пьян. Чтобы не пустить его на дорогу дальше, полицейский решил вынуть ключи из замка зажигания. В том момент, когда он потянулся к замку, водитель резко тронулся с места.
Инспектор в итоге получил травмы, сейчас он в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU