Пьяный водитель сбил рязанского инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-02T10:16:03+03:00

Он тронулся с места, когда полицейский наполовину был в машине

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31 июля в Рыбновском районе пострадал сотрудник ДПС, сообщает телеканал ТКР. Инспектор остановил странно ехавший автомобиль и увидел, что водитель пьян. Чтобы не пустить его на дорогу дальше, полицейский решил вынуть ключи из замка зажигания. В том момент, когда он потянулся к замку, водитель резко тронулся с места.

Инспектор в итоге получил травмы, сейчас он в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU