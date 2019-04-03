Пойманный пьяным рязанец поджег автомобиль, на котором ехал

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-03T13:03:50+03:00

Произошло это прямо во время оформления документов полицейскими

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В Спасском районе пьяный водитель, пойманный полицейскими, поджег автомобиль, на котором ехал. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, неординарный случай произошел 2 апреля на 251 километре трассы М-5 «Урал».

На часах было 16.30, когда сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2105 под управлением жителя Рязани. Когда проверка показала, что мужчина был пьян, они приступили к оформлению административного материала и документов для эвакуации транспортного средства. Задержанный улучил момент и неназванным способом запалил салон машины, огонь быстро распространился, а попытки экипажа ДПС потушить пламя оказались тщетны.

- Учитывая такое опасное и неадекватное поведение нетрезвого водителя, страшно предположить, какие неожиданные действия он мог предпринять на дороге за рулем автомобиля, - пишут на 62.мвд.рф.

Также уточняется, что «пятерка» принадлежала вовсе не поджигателю, а его знакомой. Таким образом, теперь рязанцу грозит не только административная, но и уголовная ответственность за уничтожение чужого имущества.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU