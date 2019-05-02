После погони пьяного рязанского водителя приковали к дереву

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-02T12:57:02+03:00

Удирая от ДПС, он еще и снес иномарку

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Во вторник, 30 апреля, на улице Касимова задержали пьяного водителя, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Около четырех дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что в райцентре на улице Советской Kia Sportage управляет, судя по всему, пьяный водитель.

Экипаж ДПС нашел машину, однако на требование инспекторов остановиться водитель не реагировал, а, удирая от полицейских, снес Chevrolet NIVA, ехавшую попутно. Только после этого машина остановилась.

На видео, снятым экипажем ДПС и позже появившемся в группе «Криминальные новости Рязани и других регионов» ВКонтакте, отчетливо видно, как водителя буквально выволокли из салона – он был в стельку пьян. Что не помешало ему попытаться вернуться в авто и попытаться завести машину. В итоге полицейские просто приковали дебошира наручниками к дереву.

При освидетельствовании выяснилось, что концентрация алкоголя составила 1,68 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составили три административных протокола: за пьяное вождение, оставление места ДТП и неповиновение полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU