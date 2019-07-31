Сторожа в Солотче зарезали за игрой в карты после двух литров спирта

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-31T15:38:05+03:00

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Около восьми часов утра 30 июля рядом с вагончиком, расположенном в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья» в поселке Солотча, обнаружили труп 56-летнего сторожа. В Следственном комитете рассказали «Комсомолке» подробности совершенного преступления.

- Подозреваемый с потерпевшим сидели в вагончике и играли в карты, - рассказывает старший следователь Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Константин Нариманидзе. – Пока играли, подначивали друг друга, оскорбляли. Это было культурно, если так можно выразиться, но в какой-то момент перешло в более грубую форму. Как сказал подозреваемый, подобное между ними и раньше происходило, а в этот раз, после двух литров спирта и пива, дело дошло до ножа.

По предварительным данным, подозреваемый в убийстве достал складной нож и ударил сторожа в грудь. Потом вытащил его из вагончика на улицу и нанес еще два ножевых удара. После убийства мужчина позвонил другу и рассказал, что произошло. Тот сказал ему ждать полицию.

- Но полицию он ждать не стал. По его словам, он решил отвезти приятеля в больницу, но не найдя ключи от машины, разбил окно водительской двери, - продолжает следователь. – Когда понял, что без ключей он все равно не сможет завести автомобиль, вернулся в вагончик, отыскал ключи, но проехать смог только несколько метров. После этого выбросил ключи, нож и ушел.

Как отметил следователь, на месте преступления был найден нож, ключи, а также серебряная цепочка с крестиком, которую подозреваемый потерял, когда вытаскивал сторожа из вагончика на улицу.

- В настоящее время мужчина задержан, находится в ИВС. Завтра будем ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сказал Константин Нариминадзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU