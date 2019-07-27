У ТЦ «Барс» в Рязани перевернулся микроавтобус

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-27T11:46:31+03:00

По предварительным данным, никто из людей в ДТП не пострадал

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Утром 27 июля на Московском шоссе недалеко от ТЦ «Барс» произошло серьезное ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Fiat и Renault Logan.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU