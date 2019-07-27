У ТЦ «Барс» в Рязани перевернулся микроавтобус
Утром 27 июля на Московском шоссе недалеко от ТЦ «Барс» произошло серьезное ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Fiat и Renault Logan.
В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Никто из людей не пострадал.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU