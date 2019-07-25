На трассе в Рязанском районе после ДТП дотла сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-25T17:20:48+03:00

В аварии пострадали два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

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Вечером 24 июля в Рязанском районе 41-летний водитель за рулем KIA Optima не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигающийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2107, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В результате ДТП «семерка» полностью сгорела, а 34-летний водитель отечественного автомобиля и его 62-летний пассажир получили травмы.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU