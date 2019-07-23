В ДТП на рязанской дороге пострадали сразу три маленьких ребенка

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-23T11:54:37+03:00

Обоим водителям по 30 с небольшим лет

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Около полудня 22 июля в Рыбновском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария произошла на 169 км трассы М5 «Урал».

Столкнулись две иномарки – SKODA Octavia из Архангельской области и Nissan Tiida из Московской. В результате 3-летняя пассажирка первой машины, 2-летний и 6-месячный малыши из второй, доставлены в медучреждение.

Напомним, в тот же день в Спасском районе произошло смертельное ДТП с 4-летним ребенком – на грунтовой дороге его насмерть задавил Volvo XC60.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU