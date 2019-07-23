В Спасском районе иномарка насмерть задавила ребенка на грунтовой дороге
Автомобилем управлял 56-летний житель Москвы
Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:
В понедельник, 22 июля, примерно в 16.05 в Спасском районе Рязанской области на грунтовой дороге, соединяющей федеральную трассу М5 «Урал» с поселком Ленинский, произошло смертельное ДТП. 56-летний житель Москвы, управляя автомобилем Volvo XC60, сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.
Сайт телеканала ТКР сообщает, что водитель начал движение, не убедившись в безопасности маневра и задавил мальчика.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.
Схема ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»