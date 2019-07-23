2019-07-23T11:52:00+03:00
Происшествия

В Спасском районе иномарка насмерть задавила ребенка на грунтовой дороге

Автомобилем управлял 56-летний житель Москвы
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 22 июля, примерно в 16.05 в Спасском районе Рязанской области на грунтовой дороге, соединяющей федеральную трассу М5 «Урал» с поселком Ленинский, произошло смертельное ДТП. 56-летний житель Москвы, управляя автомобилем Volvo XC60, сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

Сайт телеканала ТКР сообщает, что водитель начал движение, не убедившись в безопасности маневра и задавил мальчика.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства трагедии уточняются.

Схема ДТП.

Схема ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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