В ДТП в Рыбновском районе пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-22T14:34:24+03:00

В том числе трехмесячный грудной малыш

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В понедельник, 22 июля, около полудня на 196-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Рыбновского района произошло серьезное ДТП. Автомобиль Skoda Octavia врезался в двигавшийся в попутном направлении Nissan Tiida.

Сайт телеканала ТКР сообщает, что в результате происшествия пострадали трое детей: трехмесячный грудной ребенок и двое трехлетних малышей. Также коллеги уточняются, что в результате автоаварии никто не погиб.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU