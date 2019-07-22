В ДТП в Рыбновском районе пострадали трое детей
В том числе трехмесячный грудной малыш
Фото с места ДТП.
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В понедельник, 22 июля, около полудня на 196-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Рыбновского района произошло серьезное ДТП. Автомобиль Skoda Octavia врезался в двигавшийся в попутном направлении Nissan Tiida.
Сайт телеканала ТКР сообщает, что в результате происшествия пострадали трое детей: трехмесячный грудной ребенок и двое трехлетних малышей. Также коллеги уточняются, что в результате автоаварии никто не погиб.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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