2019-07-23T07:59:19+03:00
Происшествия

На улице Островского в Рязани произошло массовое ДТП

В Горроще столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, никто из людей не пострадал
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Фото: https://vk.com/ges62|Артем Иванов.Фото: https://vk.com/ges62|Артем Иванов.
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Рано утром 23 июля в Горроще произошло массовое ДТП, сообщает один из подписчиков группы «Жесть Рязани». По предварительным данным, недалеко от дома №64 по улице Островского столкнулись четыре автомобиля.

В результате ДТП две машины получили серьезные механические повреждения. Еще две иномарки – Renault и KIA пострадали в меньшей степени.

Официальной информации об аварии пока не поступало. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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