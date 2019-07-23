На улице Островского в Рязани произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-23T07:59:19+03:00

В Горроще столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, никто из людей не пострадал

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Рано утром 23 июля в Горроще произошло массовое ДТП, сообщает один из подписчиков группы «Жесть Рязани». По предварительным данным, недалеко от дома №64 по улице Островского столкнулись четыре автомобиля.

В результате ДТП две машины получили серьезные механические повреждения. Еще две иномарки – Renault и KIA пострадали в меньшей степени.

Официальной информации об аварии пока не поступало. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU